Юркина (Чемарина) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркина (Чемарина) Прасковья Ивановна

Место рождения

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1888

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
07.01.1908

Муж: Юркин Григорий

Рождение ребёнка
29.05.1909

Сын: Юркин Иоанн Григорьевич

Отец ребёнка: Юркин Григорий

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
08.07.1911

Дочь: Евфимия Григорьевна

Отец ребёнка: Юркин Григорий

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
25.11.1914

Сын: Юркин Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Юркин Григорий

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Юркин Григорий

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