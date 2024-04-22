Юркина (Чемарина) Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
07.01.1908
Муж: Юркин Григорий
Рождение ребёнка
29.05.1909
Отец ребёнка: Юркин Григорий
Рождение ребёнка
08.07.1911
Дочь: Евфимия Григорьевна
Отец ребёнка: Юркин Григорий
Рождение ребёнка
25.11.1914
Отец ребёнка: Юркин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Юркин Григорий