Кононенко Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кононенко Вера Андреевна
Рождение ребёнка
08.10.2002
Сын: Кононенко Александр Александрович
Мать ребёнка: Кононенко Вера Андреевна