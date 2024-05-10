Кононенко Александр Иванович 19.12.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кононенко Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кононенко Вера Андреевна

Рождение ребёнка
08.10.2002

Сын: Кононенко Александр Александрович

Мать ребёнка: Кононенко Вера Андреевна

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