Ивченко (Игнатьева) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивченко (Игнатьева) Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1941

Дата смерти

01.08.2002

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1941

Отец: Игнатьев Иван

Мать: Савицкая Нина Лукична

Рождение ребёнка
25.06.1961

Сын: Ивченко Виктор Евгеньевич

Отец ребёнка: Ивченко Евгений

Рождение ребёнка
09.02.1967

Сын: Ивченко Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Ивченко Евгений

Рождение ребёнка
1972

Дочь: Ивченко Марина Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивченко Евгений

Смерть
01.08.2002
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