Ивченко (Игнатьева) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1941
Дата смерти01.08.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1941
Отец: Игнатьев Иван
Мать: Савицкая Нина Лукична
Рождение ребёнка
25.06.1961
Сын: Ивченко Виктор Евгеньевич
Отец ребёнка: Ивченко Евгений
Рождение ребёнка
09.02.1967
Сын: Ивченко Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Ивченко Евгений
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Ивченко Марина Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ивченко Евгений
Смерть
01.08.2002