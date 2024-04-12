Георгий (Егор) Леонтиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГеоргий (Егор) Леонтиев

Георгий (Егор) Леонтиев

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1735 г.р.

Мать

Около 1740 г.р.

Жена

Около 1774 г.р.

Дети

Около 1796 г.р.
Около 1800 г.р.
Около 1808 г.р.
Около 1816 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Леонтий Николаев

Мать: Екатерина Иванова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Около 1790

Жена: Анна Федорова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Иван Егоров

Мать ребёнка: Анна Федорова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Екатерина Егорова

Мать ребёнка: Анна Федорова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Прасковья Егорова

Мать ребёнка: Анна Федорова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Арсений Егоров

Мать ребёнка: Анна Федорова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1834
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close