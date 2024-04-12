Георгий (Егор) Леонтиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Леонтий Николаев
Мать: Екатерина Иванова
Бракосочетание
Около 1790
Жена: Анна Федорова
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Иван Егоров
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Екатерина Егорова
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Прасковья Егорова
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Арсений Егоров
Мать ребёнка: Анна Федорова
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1834