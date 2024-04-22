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Картавов Василий Федорович

Место рождения

Сноведь, город Выкса, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1919 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сноведь, город Выкса, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.04.1919

Сын: Картавов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Картавова Мария Александровна

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Картавова Мария Александровна

Смерть
Неизвестно
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