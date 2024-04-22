Картавов Василий Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1919
Сын: Картавов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Картавова Мария Александровна
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Картавова Мария Александровна
Смерть
Неизвестно