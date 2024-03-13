Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Немченко Василий Николаевич
Отец ребёнка: Немченко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Немченко Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Немченко Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Немченко Николай
Рождение ребёнка
24.08.1954
Дочь: Немченко Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Немченко Николай
Смерть
2002