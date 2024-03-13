Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немченко Василий Николаевич

Отец ребёнка: Немченко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немченко Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Немченко Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немченко Николай

Рождение ребёнка
24.08.1954

Дочь: Немченко Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Немченко Николай

Смерть
2002

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