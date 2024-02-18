Намозов Абдусамад — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Намозов Абдусамад

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ан
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Намозов Мирзоали

Мать: Давронова Сайрамби

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Намозова Мадина

Мать ребёнка: Халифаева Давлатби

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Намозова Мохинав

Мать ребёнка: Халифаева Давлатби

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Намозов Абдухалил

Мать ребёнка: Халифаева Давлатби

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Намозов Рамазон

Мать ребёнка: Халифаева Давлатби

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халифаева Давлатби

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