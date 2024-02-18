Намозов Абдусамад
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Намозов Мирзоали
Мать: Давронова Сайрамби
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Намозова Мадина
Мать ребёнка: Халифаева Давлатби
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Намозова Мохинав
Мать ребёнка: Халифаева Давлатби
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Намозов Абдухалил
Мать ребёнка: Халифаева Давлатби
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Намозов Рамазон
Мать ребёнка: Халифаева Давлатби
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халифаева Давлатби