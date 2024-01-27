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Funseth Hans

Место рождения

Västerkälen, Ström

Дата рождения

10.03.1879

Дата смерти

02.05.1952

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Между 1876 и 1886
Grelsgård, Ström, Jämtlands, Jämtland, Sweden
Рождение
10.03.1879

Отец: Funseth Olof (Ole)

Мать: Funseth Magdalena

Västerkälen, Ström
Место жительства
Между 1886 и 1897
Grelsgård, Ström, Jämtlands, Jämtland, Sweden
Смерть
02.05.1952
Ström
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