Funseth Hans
Место рожденияVästerkälen, Ström
Дата рождения10.03.1879
Дата смерти02.05.1952
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Между 1876 и 1886
Grelsgård, Ström, Jämtlands, Jämtland, Sweden
Рождение
10.03.1879
Отец: Funseth Olof (Ole)
Мать: Funseth Magdalena
Västerkälen, Ström
Место жительства
Между 1886 и 1897
Grelsgård, Ström, Jämtlands, Jämtland, Sweden
Смерть
02.05.1952
Ström