Новак Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.?
Отец: Новак Михаил
Рождение ребёнка
26.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новак ?
Рождение ребёнка
23.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новак ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новак ?
Смерть
Неизвестно
Лыткарино
Похороны
Неизвестно
Токарёво