Новак Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новак Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.?

Отец: Новак Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новак ?

Рождение ребёнка
23.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новак ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новак ?

Смерть
Неизвестно
Лыткарино
Похороны
Неизвестно
Токарёво
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