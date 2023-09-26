Якунин Дмитрий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.12.1914
Сын: Якунин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Якунина Александра Клементевна
Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Якунина Александра Клементевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно