Якунин Дмитрий Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкунин Дмитрий Трофимович

Якунин Дмитрий Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1914

Сын: Якунин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Якунина Александра Клементевна

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
1917

Сын: Якунин Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Якунина Александра Клементевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якунина Александра Клементевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close