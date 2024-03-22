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Костров Александр Федорович

Место рождения

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

27.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Костров Федор Максимович

Мать: скрыто настройками приватности

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.02.1932

Дочь: Петухова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Кострова Надежда Петровна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костров Александр Александрович

Мать ребёнка: Кострова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костров Валентин Александрович

Мать ребёнка: Кострова Надежда Петровна

Смерть
27.08.1942
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