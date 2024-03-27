Фейсханов Фаттахетдин Унтер-Офицер
Место рожденияс.Уразовка, Уразовской волости, Сергачского уезда, Нижегородской губернии
Дата рождения04.09.1887
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1887
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фариха Идиятулловна
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1946
Смерть
1968
Похороны
Неизвестно