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Фейсханов Фаттахетдин Унтер-Офицер

Место рождения

с.Уразовка, Уразовской волости, Сергачского уезда, Нижегородской губернии

Дата рождения

04.09.1887

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1887

Отец: Ахтямов Фейсхан J-M172 Ахтямович

Мать: Фейсханова Айша Вторая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фариха Идиятулловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фариха Идиятулловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фариха Идиятулловна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фариха Идиятулловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фариха Идиятулловна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1968
Похороны
Неизвестно

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