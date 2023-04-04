Шик (Егер) Гизелла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШик (Егер) Гизелла

Шик (Егер) Гизелла

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егер Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шик Лев

Отец ребёнка: Шик Владимир (Вольф)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шик) Елена

Отец ребёнка: Шик Владимир (Вольф)

Рождение ребёнка
20.07.1887

Сын: Шик Михаил (Юлий Михаил)

Отец ребёнка: Шик Владимир (Вольф)

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.