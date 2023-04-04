Шик (Егер) Гизелла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егер Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шик Лев
Отец ребёнка: Шик Владимир (Вольф)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шик) Елена
Отец ребёнка: Шик Владимир (Вольф)
Рождение ребёнка
20.07.1887
Отец ребёнка: Шик Владимир (Вольф)
Смерть
Неизвестно