Пазюн Владимир Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пазюн Владимир Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1938

Дата смерти

06.02.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

1960 г.р.
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Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пазюн, Кузина (Костюченко) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
14.08.1960

Сын: Пазюн Василий Владимирович

Мать ребёнка: Пазюн, Кузина (Костюченко) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
25.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пазюн, Кузина (Костюченко) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
14.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пазюн, Кузина (Костюченко) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
01.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пазюн, Кузина (Костюченко) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
20.02.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пазюн, Кузина (Костюченко) Татьяна Ивановна

Смерть
06.02.1970
Похороны
Неизвестно

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