Пазюн Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1938
Дата смерти06.02.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1960
Сын: Пазюн Василий Владимирович
Мать ребёнка: Пазюн, Кузина (Костюченко) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
25.04.1962
Рождение ребёнка
14.12.1963
Рождение ребёнка
01.11.1966
Рождение ребёнка
20.02.1969
Смерть
06.02.1970
Похороны
Неизвестно