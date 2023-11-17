Сапцын Афанасий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапцын Афанасий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885 ст.

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1934
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