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Сапцын Афанасий Афанасьевич
Сапцын Афанасий Афанасьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1885 ст.
Дата смерти
1934
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ГС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
1934
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