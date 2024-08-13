Загорская (Загорская) Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загорская (Загорская) Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Загорская) Фекла Стефановна

Отец ребёнка: Загорский Стефан Логгинович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Загорский Тимофей Стефанович

Отец ребёнка: Загорский Стефан Логгинович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Загорская) Марфа Стефановна

Отец ребёнка: Загорский Стефан Логгинович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Загорский Егор Стефанович

Отец ребёнка: Загорский Стефан Логгинович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Загорский Семен Стефанович

Отец ребёнка: Загорский Стефан Логгинович

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