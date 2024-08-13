Загорская (Загорская) Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Загорская) Фекла Стефановна
Отец ребёнка: Загорский Стефан Логгинович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Загорский Тимофей Стефанович
Отец ребёнка: Загорский Стефан Логгинович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Загорская) Марфа Стефановна
Отец ребёнка: Загорский Стефан Логгинович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Загорский Егор Стефанович
Отец ребёнка: Загорский Стефан Логгинович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Загорский Семен Стефанович
Отец ребёнка: Загорский Стефан Логгинович