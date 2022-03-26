Проскурин Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1944
Дата смерти26.03.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1944
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Проскурина Нина Иванова
Рождение ребёнка
13.11.1972
Сын: Проскурин Александр Викторович
Мать ребёнка: Проскурина Нина Иванова
Смерть
26.03.2022