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Проскурин Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1944

Дата смерти

26.03.2022

Пол

Мужской

Отец

19 г.р.

Мать

1917 г.р.

Дети

1972 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1944

Отец: Проскурин Иван Иванович

Мать: Проскурина Серафима Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Проскурина Нина Иванова

Рождение ребёнка
13.11.1972

Сын: Проскурин Александр Викторович

Мать ребёнка: Проскурина Нина Иванова

Смерть
26.03.2022

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