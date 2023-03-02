Карасева (Пронькина) Ольга Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пронькин Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова (Карасева) Раиса (Раида или Ираида) Петровна
Отец ребёнка: Карасев Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карасева Мария Петровна
Отец ребёнка: Карасев Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карасев Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карасев Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
16.12.1920
Дочь: Гололобова (Карасева) Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Карасев Петр Алексеевич
Инсарский острог, Саранский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно