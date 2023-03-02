Карасева (Пронькина) Ольга Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карасева (Пронькина) Ольга Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пронькин Матвей

Мать: Пронькина (Слепова) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карасев Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова (Карасева) Раиса (Раида или Ираида) Петровна

Отец ребёнка: Карасев Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карасева Мария Петровна

Отец ребёнка: Карасев Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карасев Алексей Петрович

Отец ребёнка: Карасев Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карасев Иван Петрович

Отец ребёнка: Карасев Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
16.12.1920

Дочь: Гололобова (Карасева) Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Карасев Петр Алексеевич

Инсарский острог, Саранский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно

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