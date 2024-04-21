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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лапузина (Ковалева) Валентина
Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий
Рождение ребёнка
1917
Сын: Ковалев Михаил
Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий
Рождение ребёнка
1927
Сын: Ковалев Георгий
Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
12.10.1934
Рождение ребёнка
1939