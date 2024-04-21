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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1917 г.р.
1927 г.р.
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Добавил:

МЖ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лапузина (Ковалева) Валентина

Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий

Рождение ребёнка
1917

Сын: Ковалев Михаил

Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий

Рождение ребёнка
1927

Сын: Ковалев Георгий

Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий

Рождение ребёнка
12.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий

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