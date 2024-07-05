Маремьяна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Кошелев Егор
Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1811
Сын: Кошелев Петр
Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Панфил
Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Кошелев Иван
Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кошелев Климентий
Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Соломея
Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кошелев Андрей
Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Смерть
Неизвестно