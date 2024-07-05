Маремьяна Егоровна 1789 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маремьяна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Кошелев Егор

Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1811

Сын: Кошелев Петр

Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Панфил

Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич

Рождение ребёнка
1819

Сын: Кошелев Иван

Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1821

Сын: Кошелев Ефим Антонович

Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич

Рождение ребёнка
1825

Сын: Кошелев Климентий

Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Соломея

Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Кошелев Андрей

Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Смерть
Неизвестно

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