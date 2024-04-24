Прокопова (Ларина) Раиса Кузьминична
Место рождения
Дата рождения07.09.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1949
Отец: Ларин Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
02.06.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прокопов Валентин Викторович
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.10.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прокопов Валентин Викторович
Бракосочетание
Неизвестно