Прокопова (Ларина) Раиса Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопова (Ларина) Раиса Кузьминична

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Место рождения

Сново-Здорово, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

07.09.1949

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1944 г.р.

Дети

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Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1949

Отец: Ларин Кузьма Васильевич

Мать: Ларина Евдокия Васильевна

Сново-Здорово, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокопов Валентин Викторович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокопов Валентин Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопов Валентин Викторович

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