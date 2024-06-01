Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия - 1795
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Баяндин Карп Алексеевич
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
До 1816