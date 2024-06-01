Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Карп Алексеевич

Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия - 1795
Рождение ребёнка
1795

Сын: Баяндин Иван Карпович

Отец ребёнка: Баяндин Карп Алексеевич

Завежай, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
До 1816
Завежай, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область

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