Лысянкова Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Лысянкова Полина Аникеевна
Отец ребёнка: Лысянков Аникей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысянкова Фекла Аникеевна
Отец ребёнка: Лысянков Аникей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысянкова Мария Аникеевна
Отец ребёнка: Лысянков Аникей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысянкова Просковья Аникеевна
Отец ребёнка: Лысянков Аникей
Смерть
Неизвестно