Лысянкова Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысянкова Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Лысянкова Полина Аникеевна

Отец ребёнка: Лысянков Аникей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысянкова Фекла Аникеевна

Отец ребёнка: Лысянков Аникей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысянкова Мария Аникеевна

Отец ребёнка: Лысянков Аникей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысянкова Просковья Аникеевна

Отец ребёнка: Лысянков Аникей

Смерть
Неизвестно
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