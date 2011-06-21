Нагибина (Батина) Елизавета Георгиевна
Место рождения
Дата рождения08.09.1932
Дата смерти21.06.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1932
Отец: Батин Георгий Степанович
Мать: Батина Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Кичерова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Нагибин Александр Иванович
Кондинское, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.06.2011
Белый Яр, Сургутский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра