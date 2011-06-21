Нагибина (Батина) Елизавета Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагибина (Батина) Елизавета Георгиевна

Место рождения

Шаим, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

08.09.1932

Дата смерти

21.06.2011

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1932

Отец: Батин Георгий Степанович

Мать: Батина Анна Егоровна

Шаим, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1966

Дочь: Кичерова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Нагибин Александр Иванович

Кондинское, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нагибин Александр Иванович

Смерть
21.06.2011
Белый Яр, Сургутский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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