Чуракова Валентина Афанасьевна 1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чуракова Валентина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чураков Александр Владимирович

Рождение ребёнка
25.09.1951

Дочь: Иванова (Чуракова) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Чураков Александр Владимирович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.04.1953

Дочь: Чуракова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Чураков Александр Владимирович

Смерть
Неизвестно

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