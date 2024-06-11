Чуракова Валентина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1951
Дочь: Иванова (Чуракова) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Чураков Александр Владимирович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.04.1953
Дочь: Чуракова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Чураков Александр Владимирович
Смерть
Неизвестно