Рябцева Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Панова Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Рябцев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 07.08.1915
Отец ребёнка: Рябцев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
01.07.1923
Дочь: Климова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Рябцев Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно