Рябцева Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябцева Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Панова Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Рябцев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 07.08.1915

Сын: Рябцев Федот Васильевич

Отец ребёнка: Рябцев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
01.07.1923

Дочь: Климова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Рябцев Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябцев Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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