Гончаренко Никита Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаренко Никита Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Около 1919
Васильевка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
16.01.1919

Жена: Гончаренко (Быченкова Быченок) Евфросинья Парфеньева

Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
"Гражданин поселка Вишневского Никита Павлович Гончаренко, православный, первым браком" (возраст 18 лет) женился на "Поселка Васильевского гражданке Евфрасиньи Порфеньева Быченкова православная, первы... Показать все
Смерть
Неизвестно

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