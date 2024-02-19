Гончаренко Никита Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Около 1919
Васильевка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
16.01.1919
Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
"Гражданин поселка Вишневского Никита Павлович Гончаренко, православный, первым браком" (возраст 18 лет) женился на "Поселка Васильевского гражданке Евфрасиньи Порфеньева Быченкова православная, первы... Показать все
Смерть
Неизвестно