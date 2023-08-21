Сорокин Лаврентий Косьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Лаврентий Косьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Сорокин Косьма Матвеев

Мать: Павла Денисовна

Рождение ребёнка
05.10.1880

Сын: Сорокин Иоанн Лаврентьевич

Мать ребёнка: Сорокина Улиания Евфимовна

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.10.1882

Сын: Сорокин Дмитрий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Сорокина Улиания Евфимовна

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.01.1884

Сын: Сорокин Григорий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Сорокина Улиания Евфимовна

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.01.1885

Дочь: Горбунова Татьяна Лаврентьевна

Мать ребёнка: Сорокина Улиания Евфимовна

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.06.1886

Сын: Сорокин Пётр Лаврентьевич

Мать ребёнка: Сорокина Улиания Евфимовна

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.09.1887

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Улиания Евфимовна

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.06.1890

Дочь: Сорокина Агриппина Лаврентьевна

Мать ребёнка: Сорокина Улиания Евфимовна

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.01.1893

Дочь: Сорокина Мария Лаврентьевна

Мать ребёнка: Сорокина Улиания Евфимовна

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.05.1895

Сын: Сорокин Семен Лаврентьевич

Мать ребёнка: Сорокина Улиания Евфимовна

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Улиания Евфимовна

Смерть
Неизвестно
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