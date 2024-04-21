Зыков Илья Григорьев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820
Отец: Зыков Григорий Семенович
Мать: Зыкова Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845 ст.
Сын: Зыков Андрей Ильин
Мать ребёнка: Зыкова (Бадьина) Фекла Яковлева
Рождение ребёнка
10.01.1864
Дочь: Зыкова Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Зыкова (Бадьина) Фекла Яковлева
Смерть
Неизвестно