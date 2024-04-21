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Зыков Илья Григорьев

Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820

Отец: Зыков Григорий Семенович

Мать: Зыкова Марина

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова (Бадьина) Фекла Яковлева

Рождение ребёнка
1845 ст.

Сын: Зыков Андрей Ильин

Мать ребёнка: Зыкова (Бадьина) Фекла Яковлева

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1864

Дочь: Зыкова Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Зыкова (Бадьина) Фекла Яковлева

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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