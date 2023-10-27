Благовещенский Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Благовещенский Василий Александрович
Мать ребёнка: Благовещенская Матрена Петровна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Благовещенский Афанасий Александрович
Мать ребёнка: Благовещенская Матрена Петровна
Василево, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1815
Сын: Благовещенский Иван Александрович
Мать ребёнка: Благовещенская Матрена Петровна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Благовещенская Ксения Александровна
Мать ребёнка: Благовещенская Матрена Петровна