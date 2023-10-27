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Благовещенский Александр Иванович

Место рождения

Загорье, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1782

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Загорье, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Благовещенский Василий Александрович

Мать ребёнка: Благовещенская Матрена Петровна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Благовещенский Афанасий Александрович

Мать ребёнка: Благовещенская Матрена Петровна

Василево, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Благовещенский Иван Александрович

Мать ребёнка: Благовещенская Матрена Петровна

Загорье, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Благовещенская Ксения Александровна

Мать ребёнка: Благовещенская Матрена Петровна

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