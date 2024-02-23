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Ладыгин Гавриил Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.07.1901 ст.

Жена: Ладыгина Варвара Андреева

Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Оба первым браком. Жених: запасной рядовой 27л из д. Каминской Каинского уезда, невеста: девица 21г. из д.Минино Поручители: по жениху: из д.Каминской Рудне... Показать все
Рождение ребёнка
26.10.1904 ст.

Сын: Ладыгин Георгий Гавриилович

Мать ребёнка: Ладыгина Варвара Андреева

д. Большой камн
Отец Гавриил Иванов состоял на действительной службе рядовым.
Смерть
Неизвестно
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