Ладыгин Гавриил Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Бракосочетание
02.07.1901 ст.
Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Оба первым браком. Жених: запасной рядовой 27л из д. Каминской Каинского уезда, невеста: девица 21г. из д.Минино Поручители: по жениху: из д.Каминской Рудне... Показать все
Рождение ребёнка
26.10.1904 ст.
Сын: Ладыгин Георгий Гавриилович
Мать ребёнка: Ладыгина Варвара Андреева
д. Большой камн
Отец Гавриил Иванов состоял на действительной службе рядовым.
Смерть
Неизвестно