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Сорокина Наталья Алексеевна

Место рождения

Щербинино, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1849

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербинино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
06.07.1877

Муж: Сорокин Лазарь Косьмич

Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
крестьянская вдова по ж: д. Рушиново Петр Косьмин и Яков Косьмин по н: д. Рушиново крестьянин Никонор Панфилов и Максим Алексеев
Рождение ребёнка
11.06.1881

Сын: Сорокин Иоанн Лазаревич

Отец ребёнка: Сорокин Лазарь Косьмич

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.12.1882

Дочь: Сорокина Татьяна Лазаревна

Отец ребёнка: Сорокин Лазарь Косьмич

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.03.1885

Дочь: Сорокина Александра Лазаревна

Отец ребёнка: Сорокин Лазарь Косьмич

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.10.1887

Сын: Сорокин Дмитрий Лазаревич

Отец ребёнка: Сорокин Лазарь Косьмич

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.01.1890

Сын: Сорокин Василий Лазаревич

Отец ребёнка: Сорокин Лазарь Косьмич

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.09.1891

Дочь: Сорокина Вера Лазаревна

Отец ребёнка: Сорокин Лазарь Косьмич

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.02.1894

Сын: Сорокин Федор Лазаревич

Отец ребёнка: Сорокин Лазарь Косьмич

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