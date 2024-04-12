Сорокина Наталья Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Бракосочетание
06.07.1877
Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
крестьянская вдова по ж: д. Рушиново Петр Косьмин и Яков Косьмин по н: д. Рушиново крестьянин Никонор Панфилов и Максим Алексеев
Рождение ребёнка
11.06.1881
Отец ребёнка: Сорокин Лазарь Косьмич
Рождение ребёнка
25.12.1882
Дочь: Сорокина Татьяна Лазаревна
Отец ребёнка: Сорокин Лазарь Косьмич
Рождение ребёнка
22.03.1885
Дочь: Сорокина Александра Лазаревна
Отец ребёнка: Сорокин Лазарь Косьмич
Рождение ребёнка
05.10.1887
Сын: Сорокин Дмитрий Лазаревич
Отец ребёнка: Сорокин Лазарь Косьмич
Рождение ребёнка
10.01.1890
Сын: Сорокин Василий Лазаревич
Отец ребёнка: Сорокин Лазарь Косьмич
Рождение ребёнка
11.09.1891
Дочь: Сорокина Вера Лазаревна
Отец ребёнка: Сорокин Лазарь Косьмич
Рождение ребёнка
03.02.1894
Отец ребёнка: Сорокин Лазарь Косьмич