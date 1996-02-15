Скворцова (Лебедева) Анастасия Харитоновна 04.11.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скворцова (Лебедева) Анастасия Харитоновна

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Место рождения

село гавриловка балтайский район Саратовская область

Дата рождения

04.11.1912

Дата смерти

15.02.1996

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1912

Отец: Лебедев Харитон Егорович

Мать: Лебедева Ефросинья Кузьминична

село гавриловка балтайский район Саратовская область
Бракосочетание
14.01.1933

Муж: не указан

Рождение ребёнка
25.10.1939

Дочь: Панова (Скворцова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Скворцов Василий Андреевич

Смерть
15.02.1996

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