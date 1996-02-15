Скворцова (Лебедева) Анастасия Харитоновна
Место рождениясело гавриловка балтайский район Саратовская область
Дата рождения04.11.1912
Дата смерти15.02.1996
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1912
село гавриловка балтайский район Саратовская область
Бракосочетание
14.01.1933
Муж: не указан
Рождение ребёнка
25.10.1939
Дочь: Панова (Скворцова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Скворцов Василий Андреевич
Смерть
15.02.1996