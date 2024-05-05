Лукашова Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукашова Пелагея Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1915

Дочь: Лукашова Анна Нестеровна

Отец ребёнка: Лукашов Нестер Егорович

Малое Морозово, Горецкий район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукашов Виктор Нестерович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукашова Евдокия Нестеровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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