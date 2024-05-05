Лукашова Пелагея Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.01.1915
Дочь: Лукашова Анна Нестеровна
Отец ребёнка: Лукашов Нестер Егорович
Малое Морозово, Горецкий район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукашов Виктор Нестерович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукашова Евдокия Нестеровна
Смерть
Неизвестно