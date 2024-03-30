Клещ (Клещ) Мария Афанасиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Бракосочетание
13.05.1879 ст.
Муж: Клещ Герасим Марков
он 1-м, она 2-м браком. Невеста вдова солдатка Фурсина
Рождение ребёнка
19.04.1880
Сын: Клещ Иоанн Герасимов
Отец ребёнка: Клещ Герасим Марков
Рождение ребёнка
09.07.1882
Дочь: Клещ Елена Герасимова
Отец ребёнка: Клещ Герасим Марков
Смерть
Неизвестно