Клещ (Клещ) Мария Афанасиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клещ (Клещ) Мария Афанасиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.05.1879 ст.

Муж: Клещ Герасим Марков

он 1-м, она 2-м браком. Невеста вдова солдатка Фурсина
Рождение ребёнка
19.04.1880

Сын: Клещ Иоанн Герасимов

Отец ребёнка: Клещ Герасим Марков

Рождение ребёнка
09.07.1882

Дочь: Клещ Елена Герасимова

Отец ребёнка: Клещ Герасим Марков

Смерть
Неизвестно
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