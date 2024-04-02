Манохин Тимофей Агапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохин Тимофей Агапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1890

Дочь: Власова (Манохина) Стефанида Тимофеевна

Мать ребёнка: Манохина (Хованова) Пелагея Ермиловна

Хоботец-Васильевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Шарчино, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край

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