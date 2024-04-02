Манохин Тимофей Агапович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1890
Дочь: Власова (Манохина) Стефанида Тимофеевна
Мать ребёнка: Манохина (Хованова) Пелагея Ермиловна
Хоботец-Васильевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Шарчино, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край