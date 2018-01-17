Коршилов Анатолий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршилов Анатолий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1950

Дата смерти

17.01.2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1950

Отец: Коршилов Николай Фёдорович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.07.1975

Сын: Коршилов Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Коршилова (Тестова) Евгения Михайловна

Смерть
17.01.2018
Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область

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