Коршилов Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1950
Дата смерти17.01.2018
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1950
Отец: Коршилов Николай Фёдорович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.07.1975
Сын: Коршилов Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Коршилова (Тестова) Евгения Михайловна
Смерть
17.01.2018
Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область