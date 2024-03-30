Быстров Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1863
Рождение ребёнка
22.05.1888
Сын: Быстров Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Быстрова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
18.12.1889
Мать ребёнка: Быстрова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
30.07.1892
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Быстрова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
16.06.1896
Мать ребёнка: Быстрова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
20.06.1900
Дочь: Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Быстрова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быстров Николай Михайлович
Мать ребёнка: Быстрова Екатерина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно