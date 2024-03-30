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Быстров Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1863

Отец: Быстров Михаил Иоаннович

Мать: Быстрова Мария Протолеоновна

Рождение ребёнка
22.05.1888

Сын: Быстров Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Быстрова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
18.12.1889

Сын: Быстров Павел Михайлович

Мать ребёнка: Быстрова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
30.07.1892

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Быстрова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
16.06.1896

Сын: Быстров Иван Михайлович

Мать ребёнка: Быстрова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
20.06.1900

Дочь: Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Быстрова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быстров Николай Михайлович

Мать ребёнка: Быстрова Екатерина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быстрова Екатерина Павловна

Смерть
Неизвестно
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