Гуселетов Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуселетов Фёдор Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
С 1782
Береговое, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
До 1876
Сын: Гуселетов Василий Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1895
Сын: Гуселетов Михаил Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно