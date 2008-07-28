Амелина Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амелина Наталья Петровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.01.1937

Дата смерти

28.07.2008

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1937

Отец: Амелин Петр Сергеевич

Мать: Амелина Нина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михалев Вениамин Георгиевич

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Смерть
28.07.2008
Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
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