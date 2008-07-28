Амелина Наталья Петровна
Место рождения
Дата рождения26.01.1937
Дата смерти28.07.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1937
Отец: Амелин Петр Сергеевич
Мать: Амелина Нина Николаевна
Рождение ребёнка
27.11.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михалев Вениамин Георгиевич
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Смерть
28.07.2008
Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область