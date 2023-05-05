Сахаров Владимир Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСахаров Владимир Фёдорович

Сахаров Владимир Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахарова Людмила Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахаров Евгений Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахаров Вадим Владимирович

Мать ребёнка: Сахарова Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.