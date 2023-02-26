Гущин Константин Николаевич
Место рождения
Дата рождения03.06.1946
Дата смерти26.02.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1946
Отец: Зайцев Николай
Мать: Гущина Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
25.10.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гущина Клавдия Анатольевна
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.07.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гущина Клавдия Анатольевна
Смерть
26.02.2023