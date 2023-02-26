Гущин Константин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущин Константин Николаевич

Место рождения

Соколово, Владимирский уезд, Владимирская губерния

Дата рождения

03.06.1946

Дата смерти

26.02.2023

Пол

Мужской

Отец

Мать

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1946

Отец: Зайцев Николай

Мать: Гущина Евдокия Ефимовна

Соколово, Владимирский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гущина Клавдия Анатольевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.07.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гущина Клавдия Анатольевна

Смерть
26.02.2023
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