Краснянский Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснянский Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Краснянский Владимир

Мать: Краснянский Александра

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснянская Варвара

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснянская Варвара

Смерть
Неизвестно
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