Краснянский Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Краснянский Владимир
Мать: Краснянский Александра
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Краснянская Варвара
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Краснянская Варвара
Смерть
Неизвестно