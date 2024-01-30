Быковская (Ермошкина) Дарья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быковская (Ермошкина) Дарья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1907

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1907

Отец: Ермошкин Фёдор Яковлевич

Мать: Ермошкина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Быковская Анна Александровна

Отец ребёнка: Быковский Александр Степанович

Рождение ребёнка
22.10.1929

Дочь: Борцова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Быковский Александр Степанович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Быковский Виктор Александрович

Отец ребёнка: Быковский Александр Степанович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Никитина Надежда Александровна

Отец ребёнка: Быковский Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быковский Николай Александрович

Отец ребёнка: Быковский Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быковский Александр Александрович

Отец ребёнка: Быковский Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быковский Александр Александрович

Отец ребёнка: Быковский Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быковская Нина Александровна

Отец ребёнка: Быковский Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Качкаева Мария Александровна

Отец ребёнка: Быковский Александр Степанович

Смерть
1969
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