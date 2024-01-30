Быковская (Ермошкина) Дарья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1907
Дата смерти1969
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1907
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Быковская Анна Александровна
Отец ребёнка: Быковский Александр Степанович
Рождение ребёнка
22.10.1929
Дочь: Борцова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Быковский Александр Степанович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Быковский Виктор Александрович
Отец ребёнка: Быковский Александр Степанович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Никитина Надежда Александровна
Отец ребёнка: Быковский Александр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быковский Николай Александрович
Отец ребёнка: Быковский Александр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быковский Александр Александрович
Отец ребёнка: Быковский Александр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быковский Александр Александрович
Отец ребёнка: Быковский Александр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быковская Нина Александровна
Отец ребёнка: Быковский Александр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Качкаева Мария Александровна
Отец ребёнка: Быковский Александр Степанович
Смерть
1969