Кальников Владимир Андреевич
Место рождения
Дата рождения01.09.1911 ст.
Дата смерти14.11.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1911 ст.
Отец: Кальник (Кальник) Андрей Миронович
Мать: Кальник Гликерия (Лукия, Лукерья) Акимовна (Иоакимовна)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1958
Сын: Кальников Александр Владимирович
Мать ребёнка: Кальникова Любовь Нестифоровна
Смерть
14.11.1996