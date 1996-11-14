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Кальников Владимир Андреевич

Место рождения

Булатово, Барабинский округ, Сибирский край

Дата рождения

01.09.1911 ст.

Дата смерти

14.11.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1911 ст.

Отец: Кальник (Кальник) Андрей Миронович

Мать: Кальник Гликерия (Лукия, Лукерья) Акимовна (Иоакимовна)

Булатово, Барабинский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кальникова Любовь Нестифоровна

Рождение ребёнка
17.01.1958

Сын: Кальников Александр Владимирович

Мать ребёнка: Кальникова Любовь Нестифоровна

Смерть
14.11.1996

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