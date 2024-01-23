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Максименко Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1957

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1957

Отец: Лукин Иван Григорьевич

Мать: Лукина Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максименко Иван Александрович

Отец ребёнка: Максменко Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
17.10.1981

Дочь: Ружевич Ольга Александровна

Отец ребёнка: Максменко Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
21.11.1982

Дочь: Максименко Анна Александровна

Отец ребёнка: Максменко Александр Григорьевич

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