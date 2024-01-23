Максименко Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1957
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максименко Иван Александрович
Отец ребёнка: Максменко Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
17.10.1981
Дочь: Ружевич Ольга Александровна
Отец ребёнка: Максменко Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
21.11.1982
Дочь: Максименко Анна Александровна
Отец ребёнка: Максменко Александр Григорьевич