Сухоруков Иван (Иоанн) Дмитриевич
Место рожденияхутор Орловский Орский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения21.08.1898
Дата смерти04.10.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1898
хутор Орловский Орский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1927
Сын: Сухоруков Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Сухорукова Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Сосновцева Алина Ивановна
Мать ребёнка: Сухорукова Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Сухорукова Зоя Николаевна
Инза, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.05.1943
Сын: Сухоруков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Сухорукова Зоя Николаевна
Ширяево, Жигулевск, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.10.1951