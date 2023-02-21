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Сухоруков Иван (Иоанн) Дмитриевич

Место рождения

хутор Орловский Орский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

21.08.1898

Дата смерти

04.10.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1898

Отец: Сухоруков Дмитрий Федорович

Мать: Сухорукова Агафия Яковлевна

хутор Орловский Орский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1927

Сын: Сухоруков Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Сухорукова Зоя Николаевна

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Сосновцева Алина Ивановна

Мать ребёнка: Сухорукова Зоя Николаевна

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Сухоруков Лель Иванович

Мать ребёнка: Сухорукова Зоя Николаевна

Инза, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.05.1943

Сын: Сухоруков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Сухорукова Зоя Николаевна

Ширяево, Жигулевск, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухорукова Зоя Николаевна

Смерть
04.10.1951
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