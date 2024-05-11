Лаптева (Гурьева) Нина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева (Гурьева) Нина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1952

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1952

Отец: не указан

Мать: Гурьева Евгения Федуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
13.10.1973

Дочь: Чистякова (Лаптева) Валентина Анатольевна

Отец ребёнка: Лаптев Анатолий Михайлович

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.07.1979

Дочь: Васкецова (Лаптева) Мария Анатольевна

Отец ребёнка: Лаптев Анатолий Михайлович

Камышлов, Камышловский, Свердловская область

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