Лаптева (Гурьева) Нина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1952
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1973
Дочь: Чистякова (Лаптева) Валентина Анатольевна
Отец ребёнка: Лаптев Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
01.07.1979
Дочь: Васкецова (Лаптева) Мария Анатольевна
Отец ребёнка: Лаптев Анатолий Михайлович