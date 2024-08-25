Васильев В
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747 ст.
Сын: Васильев Козма В
Мать ребёнка: не указана
по ИВ на 28.11.1816 г. 69 лет [1746] (108 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#428 на перепись 1816 г. 68 лет https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#175
Рождение ребёнка
1758 ст.
Мать ребёнка: не указана
на перепись 1816 г. 58 лет https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#175
Смерть
Неизвестно