Васильев В — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев В

Место рождения

Левинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Левинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1747 ст.

Сын: Васильев Козма В

Мать ребёнка: не указана

Левинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
по ИВ на 28.11.1816 г. 69 лет [1746] (108 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#428 на перепись 1816 г. 68 лет https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#175
Рождение ребёнка
1758 ст.

Сын: Васильев Иосиф [Осип] В

Мать ребёнка: не указана

Левинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
на перепись 1816 г. 58 лет https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#175
Смерть
Неизвестно
Левинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

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