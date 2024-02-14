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Косачев Николай Никифорович

Место рождения

с.Троицкое Мелеузовского района БАССР

Дата рождения

19.04.1924

Дата смерти

15.02.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1924

Отец: Косачев Никифор

Мать: Косачёва ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косачёва (Рогова) Елена Васильевна

Военная награда
Неизвестно
Косачев Николай Никифорович сержант В архив Дата рождения __.__.1924 Место рождения Башкирская АССР, Мелеузовский р-н, с. Троицкое Место призыва Мелеузовский РВК, Башкирская АССР, Мелеузовский р-н Пос... Показать все
Рождение ребёнка
07.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косачёва (Рогова) Елена Васильевна

Смерть
15.02.1993
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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