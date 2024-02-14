Косачев Николай Никифорович
Место рожденияс.Троицкое Мелеузовского района БАССР
Дата рождения19.04.1924
Дата смерти15.02.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1924
Отец: Косачев Никифор
Мать: Косачёва ?
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Косачев Николай Никифорович сержант В архив Дата рождения __.__.1924 Место рождения Башкирская АССР, Мелеузовский р-н, с. Троицкое Место призыва Мелеузовский РВК, Башкирская АССР, Мелеузовский р-н Пос... Показать все
Рождение ребёнка
07.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Косачёва (Рогова) Елена Васильевна
Смерть
15.02.1993
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно